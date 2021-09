Faenza. Eliminazione parcheggio in Piazza San Francesco. In 400 firmano la petizione contro: “necessari spazi alternativi”

“La decisione di eliminare, con l’eventuale approvazione del Pums, il parcheggio pubblico di Piazzale San Francesco trova il netto disaccordo ricadendo negativamente e pregiudizialmente sui residenti, le attività commerciali, i ristoranti, i professionisti ancorché rioni, luoghi attrattivi e culturali, scuola elementare, le cui attività insistono nell’area e zona limitrofa, oltre all’utenza in genere che trova, nel menzionato parcheggio, l’area più comoda e vicina per raggiungere il centro in occasione di mercati, sagre e manifestazioni analoghe – dichiara “il Comitato dei Cittadini per San Francesco & per il Centro Storico” di Faenza -. Il disagio e le conseguenze in termini economici sarebbero inemendabili e difficilmente ristorabili sicché si invita e sollecita l’amministrazione comunale a ben valutare la penalizzante decisione che mortificherebbe il centro storico, le residenze e le attività ivi svolte”

Sono oltre 400 i residenti, professionisti e commercianti che hanno sottoscritto la petizione esprimendo così grande preoccupazione per l’eliminazione, con l’accoglimento di alcune osservazioni al PUMS (Piano Urbano della Mobilità Sostenibile), di alcuni parcheggi in Centro Storico ed in particolare quello di Piazza San Francesco.

“Attraverso la lettura del corposo documento che illustra lo strumento che ha come obbiettivo il perseguimento di quanto richiesto dal Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020), ovvero il raggiungimento degli obiettivi riguardanti la riduzione delle emissioni dei principali inquinanti rispetto al 2010, i firmatari hanno potuto constatare che a fronte dell’accoglimento delle proposte di pedonalizzazione delle piazze di San Francesco, XI Febbraio, Sant’Agostino e Martiri della Libertà non sono state date indicazioni e formulate ipotesi riguardo al reperimento di spazi o soluzioni alternative” spiegano dal Comitato.

“I firmatari pur convidendo l’obbiettivo del piano e le preoccupazioni legate ai cambiamenti climatici, ritengono imprescindibile l’individuazione di soluzioni alternative che tengano conto delle esigenze di chi vive e lavora in centro storico chiedono di essere coinvolti in futuro, come già fatto per il PUMS con altri gruppi portatori d’interesse, nel processo partecipativo che tratterà il tema della sosta ed accessibilità del Centro Storico” proseguono, ricordando che già nel 2011 il gruppo +A! (Architetti del Comprensorio Faentino) aveva individuato soluzioni alternative che “avevano l’obbiettivo di migliorare la qualità dell’accessibilità e contemporaneamente liberare e riqualificare alcuni spazi del Centro Storico. Il progetto elaborato da un gruppo di 14 architetti, pur prevedendo la pedonalizzazione di alcune delle piazze individuate nelle osservazioni accolte, individuava 4 “vuoti urbani” che avrebbero potuto consentire di servire con nuovi parcheggi attività e residenti dando anche la possibilità di acquistare un posto auto di pertinenza della proprietà”.

“La possibilità di raggiungere la propria abitazione con l’auto sia un’esigenza non ascrivibile a capricci o pigrizia da parte dei residenti ed utenti, bensì una condizione importante ed imprescindibile per la valorizzazione e fruibilità del Centro Storico – sottolineano – Chi investirebbe oggi nel recupero di un immobile in una zona priva delle infrastrutture necessarie alla mobilità e di conseguenza alla gestione della quotidianità di una famiglia o alla raggiungibilità di un’attività commerciale / professionale?” domandano.

“Questa, che potrebbe sembrare una domanda banale, è di fatto centrale rispetto al tema della riqualificazione del Centro Storico ed è quanto si stanno chiedendo coloro che sottoscrivendo la petizione hanno espresso dubbi e timori rispetto all’idea di una città “museo” che vede sempre più spesso vetrine spente, attività commerciali che arrancano e palazzi in degrado” concludono dal Comitato apartitico dei Cittadini per San Francesco & per il Centro Storico.