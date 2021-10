Daniele Bassi in visita all’azienda Balilla, centro revisioni di Massa Lombarda

Nuova tappa del progetto “Il sindaco in azienda…” per il sindaco di Massa Lombarda Daniele Bassi che venerdì 1 ottobre ha fatto visita all’azienda Balilla, centro revisioni di Massa Lombarda.

L’azienda nasce nel 2008 dall’attuale titolare Flavio Poli come centro per revisioni d’auto per poi ampliare i servizi resi con l’attività di officina meccanica, elettrauto, riparazioni e gommista, offrendo una filiera di assistenza completa apprezzata da una clientela sia locale che proveniente dai territori del ravennate e bolognese.

Attualmente Balilla conta 5 dipendenti oltre al titolare, si caratterizza per la qualità del servizio reso, che ha permesso di continuare il servizio anche nella fase più acuta della pandemia, oltre che per la quantità significativa di risposte fornite che permettono al cliente di rivolgersi ad un solo interlocutore. Dal 2015 l’officina è autorizzata Fiat e Fiat Professional, per mezzi commerciali.

“Le risposte fornite da Flavio e dai suoi collaboratori sono sinonimo di serietà e professionalità, – afferma il Sindaco di Massa Lombarda Daniele Bassi – con approcci innovativi, all’avanguardia e con particolare attenzione alle esigenze che i clienti manifestano”.