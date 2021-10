Lugo. Fondazione Cassa di Risparmio e Banca del Monte: nominato il nuovo consiglio di amministrazione

Nella giornata di ieri, 30 settembre, il Consiglio d’indirizzo della Fondazione Cassa di Risparmio e Banca del Monte di Lugo, ha eletto i nuovi membri del Consiglio di Amministrazione per il quadriennio 2021-2025. Si tratta di: Giorgio Bertozzi, imprenditore; Luigi Capucci, avvocato; Fausto Cavina, imprenditore agricolo, Anna Luisa Costa, ricercatore universitario; Simonetta Zuffi, dottore commercialista.

A guidare la fondazione il dottore commercialista Mattia Berti che succede a Raffaele Clò che lascia dopo sette anni di presidenza e due mandati. Un settennato quello del presidente uscente preceduto da vari incarichi durante i quali la Fondazione è intervenuta a sostegno di significativi progetti.

“Sono certo che il dott. Mattia Berti e il nuovo Consiglio di amministrazione – ha dichiarato Raffaele Clò – sapranno proseguire nell’attività, innovando per quanto necessario in base agli orientamenti che verranno adottati. A tutti coloro che hanno collaborato con me in questi anni esprimo il più sentito ringraziamento e la riconoscenza per l’attività svolta, sempre in modo molto impegnato e consapevole.”

Mattia Berti, nato a Bologna il 31 maggio 1968 e cresciuto a Lugo, si è laureato in economia e commercio nel 1992 e in giurisprudenza nel 1998. Ha iniziato l’attività di dottore commercialista nel 1994 e dal 2003 opera sia presso la sede lughese sia presso quella bolognese dello Studio La Croce, avendo la responsabilità di quest’ultima quale Senior Partner.

Si occupa soprattutto di operazioni straordinarie, di riorganizzazione societaria, di M&A, di ristrutturazione del debito e di “turnaround”, anche nell’ambito di procedure concorsuali. Assume spesso cariche in società quotate o sottoposte a vigilanza, anche su designazione giudiziaria. Ha già assunto cariche nella Fondazione di cui è socio. Dal 2015 assume incarichi di insegnamento presso l’Università di Ferrara, ove ora è professore a contratto di Revisione Aziendale.