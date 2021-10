Lugo. Ranalli e Tarozzi incontrano la Startup finanziata da Romagna Tech “Monitor the planet”

Nella mattinata di venerdi 1 ottobre, il sindaco di Lugo Davide Ranalli e l’assessore Luciano Tarozzi hanno incontrato, nell’ambito di “Lugo sarà per le imprese”, la Startup “Monitor The Planet” accompagnata da Dario Monti di Romagna Tech.

Monitor the Planet è stata fondata nel 2018 e punta a rivoluzionare il metodo del rilievo topografico mettendo in scena MecGeos, acronimo di Mechatronic for Geodetic System, un robot capace di supportare il lavoro del tecnico geomatico in campo aumentando la sicurezza degli operatori e la precisone della rilevazione.

Foto 3 di 3





Emanuele Dal Monte di Monitor the Planet spiega: “Attraverso i nostri progetti, in particolare quello del robot MecGeos, cerchiamo di portare un’ondata di freschezza al mondo del rilievo topografico supportando il lavoro del tecnico. Inoltre, il nostro intento è quello di raggruppare i tecnici dell’Italia per sensibilizzare le città nelle quali risiedono alla conservazione del bene culturale e delle infrastrutture.”

L’obiettivo del team di Monitor the Planet è collocarsi nel settore deep-tech, dove le tecnologie geo-informatiche giocano un ruolo determinante, con applicazioni negli ambiti delle infrastrutture, trasporti, settore estrattivo e minerario, aerospaziale, ambiente, archeologia e molti altri. Nonostante la pandemia l’azienda ha avuto successo in numerosi bandi e concorsi internazionali, riuscendo a sviluppare ulteriormente il progetto del MecGeos, proponendo una seconda release.

“Faccio un plauso a Monitor the Planet – dichiara Dario Monti di Romagna Tech – per la capacità di resilienza durante la pandemia e per l’abilità di “sfruttarla” per studiare e creare nuove tecnologie. Inoltre, sono una delle poche startup che si basa sul prodotto e non su un’applicazione”.

Il sindaco di Lugo Davide Ranalli aggiunge: “Il settore delle infrastrutture pubbliche ha più che mai bisogno di relazionarsi con questo tipo di startup che propone idee innovative perché dona la possibilità di migliorare e analizzare in maniera più completa ciò che ci circonda. Il futuro recente è ricco di possibilità per le aziende grazie al Recovery Fund e per l’imminente ripartenza dell’economia a livello mondiale.”