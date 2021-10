Lugo Autotrasporti: agganciare la crescita attraverso gli investimenti

Il barometro dei trasporti è in miglioramento. L’andamento positivo del valore delle merci trasportate si avvicina ai numeri del 2019 consentendo alle aziende di guardare al futuro con maggiore ottimismo. Una crescita del settore confermata anche nel secondo trimestre del 2021 ma non tutti riescono ad agganciarla soprattutto le piccole medie imprese perché serve investire sui nuovi mezzi soprattutto ecologici.

Dopo un 2020 difficile per tutti, la Autotrasporti Fratelli Muccinelli srl di Lugo investe per allargare l’azienda e guarda con fiducia verso il futuro. Lo scorso anno è stato segnato dalla pandemia “e il nostro fatturato è calato di circa il 20% rispetto al 2019, ma abbiamo tenuto duro e pensato di incrementare il numero degli autisti e la nostra flotta” commenta Giulio Muccinelli, amministratore unico della storica azienda nata alla fine del XIX secolo, quando la logistica era affidata ai carri trainati da animali.

Oggi la flotta targata Muccinelli può contare su dieci autotreni che sulla carrozzeria riportano i marchi più prestigiosi: Scania, Volvo e Man. Anche gli autisti alle dipendenze dell’azienda sono cresciuti e, a loro volta, sono diventati dieci. “Il mercato ci sta dando ragione – aggiunge l’amministratore – e il lavoro, in questi mesi, è cresciuto. Una crescita resa possibile dagli investimenti proseguiti in piena pandemia con grande coraggio”.

La Muccinelli è specializzata nel trasporto di materiali edili, dalle travi di legno ai pannelli di cartongesso, oltre a telai metallici e pezzi di carpenteria per l’industria. “Queste sono le commesse che vanno per la maggiore ma, escluso gli alimenti, siamo in grado di trasportare un po’ di tutto» sottolinea Giulio. Il portafoglio clienti è diversificato e costituito da una cinquantina di aziende romagnole che devono raggiungere tutti gli angoli del Paese”.

L’obiettivo è quello di fornire servizi sempre più puntuali, precisi e affidabili. «Gli autisti rappresentano la nostra azienda – spiega Giulio Muccinelli – e non mandiamo i collaboratori più giovani allo sbaraglio: chi ha la responsabilità di mettersi alla guida viene formato e affiancato nei primi viaggi». Tutti i mezzi in dotazione sono tra i più prestigiosi del settore e vengono scrupolosamente controllati e manutentati. «Queste – aggiunge – sono le nostre armi per tenere testa alla concorrenza dei colossi dell’autotrasporto”.

LA STORIA

L’azienda Autotrasporti F.lli Muccinelli srl è nata all’inizio del secolo scorso con Enrico Muccinelli utilizzando mezzi a trazione animale e nel primo dopo guerra vennero acquistati automezzi a ruote piene. Nell’immediato secondo dopoguerra vennero utilizzati residuati bellici prevalentemente di costruzione americana e successivamente sostituiti con automezzi di marca Lancia. Quando la Lancia cessò la produzione l’azienda acquistò automezzi Fiat ed in seguito e fino ai giorni nostri automezzi quasi esclusivamente di marca Scania.

Oggi la Autotrasporti F.lli Muccinelli è composta da Giulio Muccinelli, socio ed Amministratore delegato, nonché i soci Antonio e Cesare Muccinelli con sede in Lugo in via Provinciale Felisio 87.

L’azienda ha recentemente investito in nuovi mezzi ed attrezzature per autotrasporto di merci per conto terzi ed esecuzione di trasporti eccezionali. Un percorso che Il signor Giulio Muccinelli ed i soci hanno avviato e sostenuto anche durante la crisi dovuta alla pandemia e che gli consente di agganciare la ripresa con forza.