Corso IFTS per tecnici produzione e logistica: iscrizioni entro l’11 novembre

La ricerca di profili professionali specializzati è ormai quotidiana tra le imprese del territorio, e la difficoltà a reperire figure tecniche che rispondano alle esigenze lavorative continua ad essere pressante. Per questo, Il Sestante Romagna in collaborazione con Fondazione ITL, organizza l’11esimo corso IFTS “tecnico per la programmazione della produzione e la logistica”, settore a cui il tessuto produttivo ravennate è particolarmente vocato.

Nelle edizioni finora concluse, oltre il 70% dei partecipanti ha poi trovato opportunità di lavoro nelle aziende del territorio che hanno ospitato di volta in volta in stage gli studenti. Il corso di 800 ore, di cui 320 di stage, è finanziato dalla Regione Emilia-Romagna con cofinanziamento del FSE ed è gratuito, riservato a residenti o domiciliati in Emilia-Romagna e si svolgerà da novembre 2021 a luglio 2022.

L’edizione in partenza si concentrerà in particolare sugli aspetti del digitale e della sostenibilità ambientale, consentendo ai frequentanti di inserirsi sia a supporto dei processi di programmazione della produzione e di gestione della supply chain, sia direttamente in imprese industriali, provider logistici, imprese di autotrasporto e case di spedizioni e terminal portuali.

Per informazioni su requisiti di accesso e selezione, e invio delle domande di partecipazione, rif. p.a. 2021-15526/Rer approvata con DGR 1263 del 02/08/2021: Elena Strocchi, 0544-210425 estrocchi@confindustriaromagna.it – www.ilsestanteromagna.it. entro giovedì 11 novembre.