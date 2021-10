Tampieri di Faenza apre le porte dello stabilimento per un Open Day

“Diciamolo subito: non vedevamo l’ora di poter riaprire le nostre porte.” Venerdì 8, sabato 9 e domenica 10 ottobre la Tampieri Group apre le sue porte ai visitatori per farsi conoscere dal territorio.

L’incontro comincia presso gli uffici di via Granarolo 177/3 con una presentazione delle principali aree di business del gruppo e delle molteplici attività in responsabilità sociale d’impresa; si prosegue poi con la visita dell’area produttiva di via Granarolo 102. Partecipare è l’occasione per conoscere quello che Tampieri fa ogni giorno, con una grande attenzione per l’ambiente e il territorio, la passione per l’innovazione e il fondamento dell’etica in ogni azione.

“Il concetto di sostenibilità ha trovato applicazione nel Gruppo Tampieri fin dalle sue origini risalenti al 1928, molto prima che questo termine venisse coniato e diventasse di uso comune” commenta Riccardo Losappio, da qualche mese Amministratore delegato di Tampieri financial group. “L’intero processo realizzato nell’impianto Tampieri costituisce un esempio reale di economia circolare in cui sottoprodotti e materiali di scarto vengono utilizzati per generare l’energia necessaria al fabbisogno della produzione da cui derivano; il surplus di energia elettrica viene immesso in rete a disposizione della comunità.”

“Fare impresa è una responsabilità economica e sociale che l’imprenditore fa propria ogni giorno” dichiara Carlo Tampieri, Amministratore delegato di Tampieri vegetable oil, Presidente del Gruppo Oli da semi di Assitol e recentemente entrato nell’executive board di Fediol, l’Associazione europea che rappresenta l’industria dei semi oleosi e delle farine proteiche. “Siamo da sempre a Faenza ed è qui che vogliamo restare, per questo per noi è importante che i nostri concittadini conoscano con precisione quello che facciamo e soprattutto come lo facciamo. Ancora oggi ad esempio si pensa che siamo una distilleria, e così non è più, e non tutti hanno ben chiaro cosa siano le biomasse che usiamo per la produzione di energia. Aprirci a chiunque voglia sapere qualcosa su di noi, oltre che un piacere è anche parte integrante della nostra cultura d’impresa.”

Prenotazione obbligatoria tramite www.tampieri.com/open-day, oppure scrivendo a openday@tampieri.com o telefonando allo 0546 645582. Visita rimandata in caso di forte maltempo.