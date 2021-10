Lugo: 100 anni di attività per Gallamini Piante e Fiori, l’assessore Tarozzi visita lo storico negozio

Nell’ambito di “#Lugo sarà per le Imprese”, nella mattinata di oggi, venerdì 8 ottobre, l’Assessore alle attività produttive Luciano Tarozzi, insieme al Direttore dell’ Ascom Luca Massacesi hanno incontrato Carlo, il titolare del negozio di fiori “Gallamini Piante e Fiori”.

L’attività nata 100 anni fa e collocata in Piazza Trisi ha percorso 3 generazioni della famiglia Galamini. Tarozzi, Massacesi e Carlo Galamini hanno ripercorso le tappe storiche dell’attività, grazie alla mostra fotografica presente in negozio. Inoltre hanno volto uno sguardo al futuro e al recente passato seganto dal problema della pandemia.

Foto 3 di 4







“Gallamini piante e fiori, è un vero e proprio atelier posizionato al centro della nostra città, – dichiara Luciano Tarozzi – le sue piante arricchiscono la piazzetta dell’ex Banca del Monte, ed è un’ eccellenza per Lugo data la sua storicità. Insieme al Direttore dell’Ascom Luca Massaccesi, abbiamo ripercorso questo periodo segnato dalla pandemia, sottolineando gli sforzi che hanno compiuto gli imprenditori per continuare a dare un servizio alla clientela e per prepararsi alla rinascita”.