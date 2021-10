Il sindaco di Massa Lombarda Bassi in viaggio tra le aziende del territorio, visita la S.I.VER.

L’effetto rimbalzo post-Covid e l’Ecobonus accelerano la ripresa del settore fin dai primi mesi del 2021. I numeri precedenti alla crisi del 2008 restano lontani, ma i fondi previsti dal Recovery Plan alimentano la fiducia dei costruttori favorendo le imprese di tutto il comparto.

S.I.VER. Costruzioni srl è un’impresa di costruzioni generali, manutenzioni industriali, ristrutturazioni e servizi per l’edilizia a 360 gradi nata a Massa Lombarda dall’evoluzione di un progetto imprenditoriale costruito con passione e competenza fin dal 1999. Tre le aree d’intervento principale: verniciatura, termocappotto, imbiancatura e finiture in genere. Alle quali si inseriscono le costruzioni edili full-service e l’area denominata “Ecologica massese”, specializzata in pulizia di tratti fognari e fosse biologiche.

“Il periodo di lockdown ha sottratto significative commesse, – testimoniano i titolari Riccardo Marani e Emauele Tazzari – mentre ora il Superbonus, misura che punta a rendere più efficienti e più sicure le abitazioni, rappresenta un’importante opportunità per le imprese edili. Il problema è costituito dal fatto che si è reso necessario molto tempo, circa un anno, per analizzare le norme ed essere a regime con la parte operativa. Ora il problema maggiore è la scarsa reperibilità di materiali e il conseguente aumentato del costo delle materie prime si somma ad una carenza storica di personale specializzato. Anche il reddito di cittadinanza, probabilmente, incide sulla scarsa disponibilità a mettersi in gioco”.

“Il viaggio nel mondo produttivo massesse è molto istruttivo – ha dichiarato il sindaco Daniele Bassi – Il progetto “Il sindaco in azienda…”, dimostra, ad ogni appuntamento, quanto sia fondamentale raccogliere suggerimenti e istanze con l’obiettivo di modellare un territorio ospitale per chi vuole produrre. Questo è tanto più vero quanto ci si può confrontare con persone come Emanuele e Riccardo, imprenditori capaci ed impegnati nel mondo associativo. Le loro considerazioni costituiscono importanti riferimenti per orientare le scelte amministrative nella giusta direzione”.

I due soci Marani e Tazzari sono affiancati da sei collaboratori e sviluppano l’attività aziendale oltre che a Massa Lombarda, nel ravennate e nel bolognese.

Emanuele Tazzari è stato attivamente impegnato negli organismi dirigenti di CNA, ricoprendo per otto anni il ruolo di vicepresidente e per ulteriori otto quello di presidente comunale a Massa Lombarda. Ruolo oggi ricoperto da Riccardo Marani, eletto qualche mese fa.