Domani 11 ottobre sciopero generale del sindacalismo di base in tutti i settori, l’adesione di PC e Comunisti uniti

Domani lunedì 11 ottobre è indetto uno sciopero generale nazionale dai sindacati di base. Questi i contenuti dello sciopero indetto da FLMUniti, A.L. COBAS, SOL COBAS, Slai Prol Cobas federato SLAI Cobas, SOA.

SCIOPERIAMO CONTRO:

– ogni forma di licenziamento

– la delocalizzazione e la chiusura delle fabbriche

– il lavoro precario, interinale e dei subappalti, elementi di divisione e impoverimento dei lavoratori

– ogni forma di sospensione del salario e dei diritti per chi non si sottopone al green pass ed ogni forma di coercizione e ricatto. NO GREEN PASS.

– le grandi opere speculative, per la tutela dell’ambiente e un piano concreto di ricostruzione e messa in sicurezza del territorio

– ogni limitazione del diritto di sciopero, abolizione dell’accordo padronale sulla rappresentanza del 10.01.2014, le decisioni devono tornare in capo ai lavoratori e i rappresentanti eletti liberamente da ogni OO.SS. riconosciuta dai lavoratori

– ogni discriminazione fondata su basi etniche, di genere, religiose: parità di diritti dentro e fuori i luoghi di lavoro

– gli omicidi sul e per il lavoro, per la sicurezza e la tutela della salute in ogni luogo di lavoro, per la trasformazione di tutti i processi produttivi inquinanti in processi tecnologicamente innovativi compatibili con la vita umana.

SCIOPERIAMO PER:

– un salario minimo per tutte le categorie, di 1.500 euro netti mensili, riduzione progressiva dell’orario di lavoro per più occupazione

– un forte taglio alle spese militari, per piano straordinario di investimenti pubblici, finalizzato ad assunzioni in tutti i settori di pubblica utilità a partire da un forte incremento alla sanità pubblica, al trasporto, alla scuola, depredati e privatizzati negli ultimi 30 anni, i servizi sociali in generale devono essere pubblici universali e gratuiti

– un piano di rilancio dell’edilizia pubblica e di recupero di immobili utilizzati per soddisfare le esigenze abitative, affermando il diritto all’abitare

– l’abolizione del jobs act e il ripristino dell’art. 18 L.300/70

– diritto alla pensione dignitosa a 60 anni o 35 anni di contributi.

A Ravenna, dalle ore 5 alle 8 ci sarà un presidio davanti Marcegaglia e poi ritrovo dalle ore 9.30 in Via Alberto Missiroli, di fronte all’ingresso dell’Ospedale.

Allo sciopero hanno dato la loro adesione il Partito Comunista di Ravenna e i Comunisti Uniti di Ravenna.

Hera: lunedì 11 ottobre possibili disservizi causa sciopero

Hera ricorda che lunedì 11 ottobre potrebbero verificarsi disagi nello svolgimento di tutti i servizi, anche presso gli sportelli commerciali, in seguito a uno sciopero generale nazionale, indetto da alcune Organizzazioni Sindacali non confederali e articolato su tutta la giornata. Saranno comunque garantite le prestazioni minime, assicurate per legge, e al termine dello sciopero i servizi torneranno alla normale operatività. Per i clienti saranno sempre disponibili lo sportello Hera OnLine, all’indirizzo: www.servizionline.gruppohera.it, il servizio telefonico di consulenza commerciale al numero verde 800.999.500, chiamata gratuita, da telefono fisso e cellulare (il lunedì disponibile dalle 8 alle 22) e l’app My Hera.