Campeggio in Romagna. Club del Sole: la stagione turistica ha raggiunto i livelli pre-covid

Si è conclusa positivamente la stagione turistica 2021 per Club del Sole: numeri che hanno raggiunto i livelli pre-covid e la soddisfazione di aver conquistato anche un pubblico nuovo che ha scoperto la formula di vacanza en plein air.

“Una stagione particolare quella di Club del Sole, leader in Italia della vacanza outdoor al mare, caratterizzata principalmente da un cliente post-covid desideroso di tornare a viaggiare ma con nuove esigenze ed attenzioni alle quali l’azienda, ha risposto con successo” commentano.

“Questo è il miglior feedback dell’estate 2021, essere riusciti ad assecondare i desideri del nuovo cliente Club del Sole, sempre più dinamico ed attento – conferma Angelo Cartelli, Direttore Generale Club del Sole – . Il nostro obiettivo è infatti coltivare la relazione con il nostro ospite in tutte le fasi della vacanza, dalla prenotazione al post-stay, facendolo sentire sempre informato e cocco- lato.

Club del Sole nel corso del 2021 ha infatti attivato una serie di servizi innovativi e tecnologici per rispondere alle richieste di un mercato sempre più evoluto, alla ricerca di libertà e di una vacanza più serena possibile.

“Le principali novità di questa formula sono rappresentate dal lancio della Web App My Club del Sole, che consente agli ospiti di prenotare tutti i servizi, dalla ristorazione alla spiaggia, dal food delivery all’animazione, con un semplice clic sullo smartphone; dall’attivazione del nuovo servizio di monetica My Smart Cash, un metodo di pagamento elettronico che evita la circolazione di denaro contante grazie ad un braccialetto ricaricabile e personale; dal lancio del nuovo format Dog Experience, che ha permesso a tutti i nostri ospiti con animali domestici di usufruire di servizi personalizzati per una vacanza a quattro zampe senza pensieri”prosegue Cartelli.

“La soddisfazione dei nostri clienti – conclude – è un forte stimolo per investire sempre di più su un modello di vacanza outdoor personalizzato, flessibile ed eco-friendly, con l’obiettivo di riuscire a superare le aspettative di tutti i nostri ospiti, soprattutto famiglie ed amanti degli ani- mali”.

Club del Sole si presenta a Rimini, alla fiera del comparto turistico TTG TRAVEL EXPE- RIENCE, dal 13 al 15 ottobre, con nuove prospettive ed iniziative per la prossima stagione. Prime fra tutte il nuovo format WORKIN’ GLAMP, la prima formula MICE all’aria aperta, un sistema di accoglienza e incontri di team bonding e open air meeting dedicato alle imprese e sviluppato in bellissime location naturali. “I Villaggi Club del Sole, in questa formula, rappresentano una innovativa location dove aziende e tour operator specializzati potranno organizzare meeting, congressi, incentive ed eventi” spiegano.

L’iniziativa lanciata da Club del Sole per il mondo MICE verrà presentata in fiera nell’ambito degli eventi organizzati nella giornata di Mercoledì 13 Ottobre alle 15.30 presso Lifestyle Arena al Pad. C4.