Ravenna, alcune centinaia di No Green Pass giunti anche da fuori stanno cercando di bloccare l’attività portuale

A Ravenna come a Trieste? Il popolo No Green Pass sta tentando con il presidio di oggi 18 ottobre – convocato da un gruppo che si è autodefinito Portuali Ravenna Liberi – di bloccare gli accessi al Porto di Ravenna. Proprio nelle stesse ore in cui le Forze dell’Ordine sono intervenute per smantellare il blocco del Porto a Trieste. Il gruppo Portuali Ravenna Liberi non si sa chi rappresenti e quanto rappresenti delle maestranze portuali ravennati. Nel corso della mattinata sono giunti al Porto di Ravenna protestatari anti Green Pass anche da tutta la Romagna: si sono ritrovati in alcune centinaia nella zona del porto industriale, nei piazzali tra Eurodcks e Docks Cereali e hanno iniziato un corteo di protesta.

Il presidio è stato indetto “in risposta all’azione di Trieste, contro il vergognoso e anticostituzionale certificato verde anche il porto di Ravenna vuole essere fulcro di attività di resistenza alla deriva antidemocratica in cui si trova il paese”. “Intendiamo con questa azione dare il nostro contributo territoriale ad un’azione nazionale che vede nei porti i punti di aggregazione, ma che raccoglie il malessere di tutte le categorie di lavoratori, dai sanitari agli insegnanti passando per ogni attività privata, stanchi di ricatti e imposizioni”, hanno scritto gli organizzatori in un loro comunicato.

Di fatto questa manifestazione sta rendendo difficile l’attività portuale in queste ore.