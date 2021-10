“#Lugo sarà per le Imprese”, Ranalli in visita alla cartolibreria Acal di Patrizia Venturini

Nell’ambito di “#Lugo sarà per le Imprese”, nella mattinata di venerdì 22 ottobre, il Sindaco di Lugo Davide Ranalli e l’Assessore alle attività produttive Luciano Tarozzi, insieme al Direttore dell’Ascom Luca Massacesi hanno incontrato la signora Patrizia Venturini socia della cartolibreria Acal.

La Cartoleria Acal, ubicata in via Acquacalda a Lugo al civico 56, mette a disposizione una vasta gamma di prodotti: gadget e materiale da ufficio di qualità oltre che prodotti scolastici di ogni tipo; l’azienda opera inoltre a Sant’Agata sul Santerno con una unità locale che si occupa di articoli promozionali e abbigliamento personalizzato per le aziende.

Ranalli, Tarozzi e Massacesi hanno dialogato con la signora Patrizia sull’andamento delle attività del nostro territorio, sui problemi e sulle soluzioni intraprese durante la pandemia oltre che al rilancio che stanno vivendo attualmente grazie all’apertura delle scuole, poi si sono soffermati all’interno del negozio ad osservare i nuovi prodotti esposti.