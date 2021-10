CNA Ravenna organizza seminario di introduzione alla cosmetologia del parrucchiere

Nell’ambito del progetto di aggiornamento dei mestieri, svolto da CNA Ravenna con il contributo della Camera di Commercio e la collaborazione di Assicoop Romagna Futura UnipolSai, il 25 ottobre nella sede territoriale di viale Randi si terrà un seminario di introduzione alla cosmetologia del parrucchiere in cui si parlerà approfonditamente di INCI dei prodotti, materie prime, principi attivi funzionali, struttura del capello, cuoio capelluto.

Il seminario sarà gratuito, in presenza con prenotazione obbligatoria e accesso con green pass. Relatori del seminario saranno Andrea Donnarumma, un esperto del settore molto conosciuto, e la dott.sa Ivana Finelli, specializzata nella parte chimica.

Non si tratterà solo di un semplice incontro come tanti ma di un vero e proprio “laboratorio didattico” perché, oltre al lavoro di approfondimento sui coloranti cosmetici (tinture ad ossidazione, ammonia free, coloranti per capelli, polimeri e aminoacidi, conservanti cosmetici, anti-ox, rapporto col pH, ecc.), sarà possibile assistere alla realizzazione dal vivo di una tintura per capelli, per comprendere finalmente cosa c’è in realtà all’interno di un tubo di tintura e quali sono le sostanze necessarie alla sua formulazione.

“Prosegue in questa maniera – afferma Marina Ranzi, presidente del mestiere dell’acconciatura in CNA Ravenna – il lavoro di analisi degli INCI dei prodotti che l’Unione Benessere e Sanità di CNA Ravenna ha cominciato lo scorso anno per rendere gli acconciatori sempre più protagonisti del lavoro e professionali, in modo da consentire loro una maggiore autonomia di scelta ed esprimere così più consapevolezza sulla qualità del lavoro che offrono alla clientela”.

L’intero evento sarà offerto anche in streaming (richiedendolo a questa mail: nsalimbeni@ra.cna.it); mentre per iscriversi in presenza occorre compilare il modulo di iscrizione a questo link: https://cosmetologiaparrucchieri.eventbrite.it.