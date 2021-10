Sant’Agata sul Santerno: il sindaco e la giunta visitano l’Autofficina Angelino

Il sindaco di Sant’Agata sul Santerno Enea Emiliani, insieme alla vicesindaca Lilia Borghi e all’assessora Elisa Sgaravato, lunedì 25 ottobre ha visitato l’Autofficina Angelino, nell’ambito del progetto comunale “La buona impresa si vede dal mattino”.

L’attività nasce nel 1962 quando Angelo Ravaglia, per tutti Angelino, decise di aprire un’autofficina per fare della propria passione per le auto e le corse un vero e proprio mestiere. Oltre all’attività classica di autoriparazione, negli anni sono state tante le soddisfazioni nel mondo delle competizioni, alle quali si è affiancata anche l’attività di riparazione e conservazione delle auto storiche di marchi prestigiosi. Oggi l’impresa è guidata da Andrea Ravaglia, figlio di Angelino, che avvalendosi della collaborazione di due operai meccanici e di un’impiegata amministrativa, fornisce un servizio completo di autoriparazione e gommista.

“È sempre una ricchezza quando l’esperienza acquisita da una attività si conserva passando di generazione in generazione”, ha commentato il sindaco Enea Emiliani.

Attraverso il progetto “La buona impresa si vede dal mattino” la giunta si rende disponibile per visitare le aziende che ne fanno richiesta, con lo scopo di rafforzare i rapporti e la conoscenza reciproca tra Comune e imprese del territorio.

Le aziende di Sant’Agata sul Santerno interessate a ricevere la visita dell’Amministrazione comunale possono contattare la segreteria del Comune al numero 0545 919900.