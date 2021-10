On line in diretta da Lugo la presentazione del più grande filtropressa esistente al mondo: GHT5000F di Diemme Filtration

Il 30 novembre, in diretta da Lugo, si terrà la prima convention in streaming di Diemme Filtration. Un evento organizzato per il lancio commerciale internazionale del GHT5000F, un innovativo filtropressa progettato per supportare gli stakeholder in un processo minerario attivo e sostenibile, riducendo i rischi e ottimizzando i costi.

Più in generale, infatti, la convention vuole essere un’occasione per discutere dell’importante tema della gestione dei tailings e per confrontarsi sul contesto globale in cui opera l’industria mineraria, con l’obiettivo finale di “Mine with Mind”.

Quello che Diemme lancia sul mercato non è solo il più grande filtropressa al momento esistente al mondo (dimensione piastra 5×5 m), ma è anche e soprattutto un’esortazione a un cambio di mentalità, per migliorare l’impatto globale dell’industria mineraria sulla salute del pianeta.

Diemme vuole essere il Game Changer di cui il settore minerario ha bisogno. La proposta di Diemme? Una nuova tecnologia che, attraverso un maggiore livello di automazione dei processi, una maggiore raccolta e monitoraggio dei dati e l’analisi dei dati storici, garantisca l’ottimizzazione dei cicli di lavoro, la previsione dei guasti e la riduzione dei tempi di fermo.

L’evento di lancio sarà trasmesso in due diversi fusi orari per coprire l’intero pianeta. Durante la trasmissione sarà possibile vedere la macchina dal vivo, interverranno importanti protagonisti del mondo minerario internazionale e vi sarà la testimonianza di ospiti speciali.

Inoltre, gli stessi partecipanti, collegati da tutto il mondo, potranno interagire partecipando a sondaggi e ponendo domande.

La convention si chiuderà con il lancio di una bella iniziativa di solidarietà: una corsa benefica promossa da Diemme Filtration con il contributo del pluripremiato ultramaratoneta italiano Giorgio Calcaterra.

Per partecipare all’evento è sufficiente iscriversi gratuitamente alla Diemme Filtration Academy attraverso questo link: https://academy.diemmefiltration.com/it/change-the-game/. Una volta registrati, potrete scaricare l’invito all’evento sul vostro calendario e avere pronto un promemoria.