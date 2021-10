Confesercenti Ravenna e Cesena ha cinque eletti nella Presidenza Nazionale

La presidente di Confesercenti Ravenna e Cesena Monica Ciarapica, il vice Cesare Soldati, il direttore Graziano Gozi, il presidente dei balneari Maurizio Rustignoli e dei tabaccai Celso Montanari sono stati eletti nella nuova presidenza nazionale della Confesercenti. Collaboreranno con la presidente, Patrizia De Luise, confermata all’unanimità dall’assemblea svoltasi in videoconferenza. Nutrito, quindi, il gruppo della Confesercenti territoriale impegnato alla guida dell’Associazione nei prossimi 4 anni. Per Confesercenti si tratta di un riconoscimento all’apporto che Ravenna e Cesena hanno sempre garantito a livello nazionale ed al percorso di aggregazione messo in atto recentemente.