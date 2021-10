Lugo. “Assicurazioni da scoprire” Due incontri alla biblioteca Trisi per scoprire il mondo assicurativo

Il 28 ottobre e il 4 novembre alle ore 17.30 presso la Sala Codazzi della Biblioteca Trisi si terranno due incontri alla scoperta del mondo delle Assicurazioni, per orientarsi al meglio nell’intricato mondo delle polizze, accompagnati da Guido Neri.

La pandemia ha evidenziato l’importanza dell’educazione finanziaria ed assicurativa e il ruolo che essa ricopre nel contribuire ad aiutare le famiglie per resistere in contesti di crisi come quello causato dal coronavirus. Il divario di alfabetizzazione economica dei cittadini è profondo e rischia di accrescere le differenze sociali nonostante l’impegno da parte delle istituzioni, delle associazioni, delle imprese finanziarie che molto spesso si accompagna alla difficoltà di pensare all’individuo come parte di una comunità. In queste serate Guido Neri cercherà di aprire lo sguardo sulle tematiche più note del mondo assicurativo, cercando di approfondirne i contenuti e ampliarne le conoscenze.

Guido Neri dal 1961 nel mondo delle Assicurazioni, è Consulent Senior presso la Reale Mutua Agenzia di Lugo e docente in materie assicurative.

Gli eventi si svolgeranno nel completo rispetto delle normative anti Covid-19, di conseguenza sarà necessario esibire il Green pass e indossare la mascherina. Per informazioni 0545 38556 – trisi@comune.lugo.ra.it.