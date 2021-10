Riapre la birreria “Ninkasi’s”, questa volta ad Alfonsine. Il titolare: “Ci sono mancati i clienti”

Dopo un anno e mezzo riapre la birreria e beer shop “Ninkasi’s“, questa volta ad Alfonsine, città d’origine del proprietario Mauro Gemignani. La pandemia ha infatti imposto la chiusura forzata della locale, che si trovava inizialmente a Ravenna. “Adesso – come ci racconta il titolare – siamo pronti a rimetterci in gioco, questa volta nella mia città natale. Grazie alla mia famiglia sono riuscito a realizzare questo sogno. Durante il lockdown abbiamo lavorato principalmente online con il servizio di delivery ottenendo buoni risultati. Tuttavia ci è mancato molto il rapporto con i clienti, il fatto di potergli consigliare quale birra artigianale acquistare.”



La birreria Ninkasi’s

“E così ci siamo rimboccati le maniche e domenica 31 ottobre, nel giorno di Halloween, riapriamo i battenti in corso Giacomo Matteotti, 14, ad Alfonsine. Saremo aperti dalle 10:00 alle 12:30 e dalle 16:00 alle 20:00 offriremo un piccolo buffet a chi passerà a trovarci – aggiunge Mauro Gemignani -. In negozio troverete birre artigianali provenienti da tutto il mondo e questa volta anche una selezione di ottimi vini. Inoltre continueremo con le consegne a domicilio, su prenotazione. L’inaugurazione ufficiale si terrà sabato 6 novembre, in questa occasione omaggeremo con un piccolo regalo i clienti che proveranno i nostri prodotti”.