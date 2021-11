Si avvicina il Natale. Torna la pista di pattinaggio in Piazza Kennedy a Ravenna

Il Natale si avvicina e torna “JFK on ICE”, la pista di pattinaggio sul ghiaccio in piazza Kennedy. Dal 20 novembre al 16 gennaio si torna a pattinare nel cuore di Ravenna.

“La struttura avrà le dimensioni di quella installata nel 2019 – conferma Riccardo Ricci Petitoni di Confesercenti Ravenna -. Ci sarà un’area di somministrazione, con un piccolo bar e un chiosco di dolciumi, oltre alle strutture di servizio, quali cassa e noleggio pattini”.

“La pista, realizzata grazie alla compartecipazione di Comune di Ravenna e a Confesercenti Sicot Ravenna, riproporrà il format del 2019” prosegue, spiegando che per poter pattinare sul ghiaccio sarà obbligatoria la mascherina.

“E’ un segnale verso un ritorno alla normalità in vista del Natale, periodo importate per le attività del centro storico di Ravenna” sottolinea Ricci Petitoni.

“Proprio sul Natale in centro storico sono previste delle novità, promosse Comitato “Spasso in Ravenna”, che verranno presentate ufficialmente tra qualche settimana. Un’ operazione a premi per valorizzare la rete commerciale e coinvolgere gli esercenti del centro nell’allestimento delle luminarie natalizie, con premi per i clienti che acquisteranno nei negozi del centro che aderiranno all’iniziativa. Un’occasione per rilanciare il centro storico, dopo la pandemia – conclude -. Ulteriori dettagli saranno spiegati in una conferenza stampa che si terrà a breve”.