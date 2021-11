Massa Lombarda. Il turismo riparte e Il mondo di Bob e Bob Viaggi si fanno trovare pronti

Dopo mesi difficili che hanno impedito al mondo di muoversi, riducendo in maniera drastica spostamenti e viaggi, ci sono spiragli di rilancio nell’ambito del turismo e di conseguenza per le attività che ci lavorano.

Nella giornata di ieri, il sindaco di Massa Lombarda Daniele Bassi, ha visitato due aziende: Il mondo di Bob che è l’agenzia viaggi & turismo e Bob Viaggi ovvero il noleggio di bus granturismo. Si tratta sostanzialmente di due aziende in una, apprezzate dal 1999, che organizzano vacanze, voli, crociere, pacchetti viaggio per clienti singoli o comitive per tutto il mondo.

BOB viaggi opera anche su incarichi loro affidati da associazioni, privati ed Enti, ad esempio, il trasporto scolastico nel rispetto della riorganizzazione delle linee di trasporto resasi necessaria per corrispondere in modo appropriato alle norme anti Covid-19.

I titolari Elvio, Roberto e Roberta Ghetti sono coadiuvati da due dipendenti e rappresentano il riferimento di una clientela che da territori anche distanti da Massa Lombarda, si affidano alla loro competenza e professionalità.

“La pandemia ha fortemente limitato l’attività, praticamente azzerandola nei momenti più cruenti – sottolineano i titolari – addirittura costringendo nostri colleghi a chiudere le loro imprese. Entrambe le nostre attività sono state fortemente penalizzate, non supportate da adeguati rimborsi statali”.

Per il sindaco Bassi: “Il mondo di Bob e Bob Viaggi rappresentano un prezioso e affidabile supporto locale per chi vuole visitare ogni parte del mondo. Questo grazie all’esperienza e passione dei titolari che operano con serietà nell’interesse dei clienti”.