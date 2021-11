Quattro tour invernali dalla Darsena a Marina di Ravenna: la motonave “Stella Polare” è pronta a ripartire

La motonave Stella Polare di Franco Gardini, titolare del ristorante Alchimia a due passi dal Candiano, dopo le sue traghettate estive, dalla Darsena a Marina, riparte anche a dicembre con il primo tour invernale “Itinerari di Bellezza Italiana”.

Il 4 dicembre a cena e il 5, 8 e 19 dicembre a pranzo, infatti, la barca trasporterà i visitatori fino a Marina, facendo alcune soste anche a nord e a sud lungo la costa, a Casal Borsetti e a Lido di Dante. All’iniziativa, realizzata in collaborazione con l’associazione Enogà, si potrà partecipare pagando la somma di 48 euro. I bambini fino a 5 anni non pagano, mentre dai 6 ai 12 la tariffa scende a 30 euro. Il biglietto, come spiegano sulla pagina Facebook dell’associazione, comprende il racconto delle guide sulla storia del Candiano, il pranzo o cena (menù di carne o pesce a scelta), e ovviamente il giro turistico.

La partenza è alle ore 11:30 per chi sceglie il pranzo, alle 18:30 per la cena. Il tour dura circa 3 ore. Per informazioni e prenotazioni: 0544 421551 o 338 8586771.