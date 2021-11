Ravaioli Legnami al fianco del territorio locale e della Maratona di Ravenna Città d’Arte

Sostenere iniziative che favoriscono lo sviluppo dell’area Romagna e del territorio circostante. E’ questo il motivo che ha spinto Ravaioli Legnami ad essere al fianco della Maratona di Ravenna Città d’Arte in programma nel week-end dal 12 al 14 novembre. “Una partnership che racchiude dentro sé molti significati, ma che evidenzia soprattutto la volontà comune di spingersi sempre nella direzione di un ampliamento dei propri orizzonti, migliorando la proposta e collaborando tra realtà diverse con nuove sinergie, che fanno dell’offerta trasversale un plus di valore per il mercato mondiale” commentano dall’azienda.

“Fondata nel 1985 come piccola falegnameria di profili e battiscopa, Ravaioli Legnami è oggi azienda di riferimento del mondo del decking, fornisce un servizio di produzione e distribuzione di materiali per pavimentazioni e rivestimenti da esterni – sottolineano dall’azienda in una nota -. La vasta disponibilità di prodotti per decking e cladding in legno e WPC, le ampie possibilità di personalizzazione dei profili in legno massello e la continua assistenza al cliente rappresentano i cardini dell’offerta di Ravaioli Legnami e il punto di forza dell’azienda, riconosciuta nel mercato nazionale e internazionale. Tutti i prodotti sono frutto di una ricerca quotidiana per la sostenibilità negli approvvigionamenti e nei processi produttivi, ottimizzati e a basso impatto ambientale. L’azienda utilizza materie prime di provenienza legale seguendo la normativa europea Timber Regulation e propone nella sua gamma legni di foreste certificate FSC® o PEFC™. Ravaioli Legnami è la prima realtà italiana del settore ad aver commissionato prove di laboratorio a enti certificati per fornire schede prodotto sulle caratteristiche tecniche e sulle proprietà per le diverse condizioni d’uso dei materiali come durabilità, scivolosità e resistenza al fuoco. A questo si aggiunge lo sviluppo tecnologico e lo studio di profili brevettati, accessori per il fissaggio e nuovi sistemi di posa come RemoClip®”.

“Grazie alla lungimiranza del presidente Elio Bagnari, l’azienda si è trasformata da piccola realtà artigianale nel cuore della Romagna ad azienda leader del mercato, specializzata nella produzione di una vasta gamma di profili in legno – proseguono dall’azienda -. Questa trasformazione è avvenuta anche in seguito alla scelta, nel 2002, di diversificare la produzione puntando sul decking, importando legni esotici direttamente dall’origine e impiegando le stesse macchine già in uso per la lavorazione dei profili in legno. Dalla Romagna, il marchio Ravaioli Legnami esporta oggi i suoi prodotti in tutto il mondo e in particolare in gran parte delle nazioni europee, ma anche nell’area della Russia e delle ex repubbliche sovietiche, così come in Cina, Corea, Filippine, Maldive, fino ai paesi del nord Africa e del Medio Oriente.

Oltre agli investimenti per la ricerca di nuove soluzioni di qualità, Ravaioli Legnami si impegna in una peculiare valorizzazione delle risorse umane interne. L’azienda è punto di riferimento nella vita sociale del territorio nell’ottica di una visione sempre aperta e proiettata in avanti influenzata anche dal ricambio generazionale interno con i figli di Elio, Angelo e Chiara Bagnari, impegnati quotidianamente sul campo insieme al Direttore Generale Mirko Franceschelli e ad un gruppo di lavoro giovane, dinamico e motivato.