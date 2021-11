Taglio del nastro al superstore Conad dell’Ex Acetificio di Lugo, questa mattina giovedì 11 novembre alle 9, con una breve cerimonia prima dell’apertura, alla presenza dell’amministratore delegato di Commercianti Indipendenti Associati – Conad, Luca Panzavolta, del vicepresidente di Cofra Raffaele Gordini e delle autorità locali, tra cui il Sindaco di Lugo Davide Ranalli.

All’interno tutti i punti di forza del marchio Conad, a partire dalla grande attenzione per il km zero, come ortofrutta, salumeria, carni e formaggi. All’interno i clienti troveranno la macelleria servita e con lavorazione tradizionale in osso, la pescheria servita al banco, la gastronomia, con un ricco assortimento di pietanze calde e fredde pronte da consumare.

Foto 3 di 9

















Completano il formato la variegata proposta dei prodotti a marchio Conade le corsie a tema con la casa del dolce, la bottega del caffè, la cantina, il pet food e il biologico “Verso Natura”. Il superstore mette a disposizione un largo ventaglio di servizi, tra cui 7 casse veloci, il pagamento attraverso Conad Card e il parcheggio gratuito. Gli orari di apertura sono dal lunedì al sabato dalle 8 alle 21, la domenica dalle 8,30 alle 20.

All’interno del punto vendita di via Taglioni 3, su una superficie complessiva di vendita di circa 2.300 metri quadri, saranno occupate un’ottantina di persone, in gran parte nuove assunzioni espressamente effettuate per l’apertura.