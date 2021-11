Lugo. Venieri Spa, consegnate all’aeronautica militare italiana 14 nuove macchine aviotrasportabili

Venieri Spa si è aggiudicata la fornitura di 14 “Terne idrostatiche 4WS modello VF10.33D Avio” da destinare al Genio Aeronautico Militare Italiano. Le nuove macchine si caratterizzano per l’elevata capacità operativa e per la possibilità di essere avio trasportate.

Le specifiche esigenze di questo Corpo, specializzato nel costruire e mantenere le strutture di volo dei reparti operativi, in tutti gli aeroporti Militari del nostro paese sono state quelle di individuare le caratteristiche e quindi bandire una gara internazionale. Le nuove “Terne” sono macchine multifunzione e porta attrezzi dotate di quattro ruote sterzanti, oltre a diversi accessori: lame da neve, vomeri, frese neve, benne spazzatrici, martelli demolitori i principali. Le macchine militari prodotte dalla Venieri hanno la possibilità di essere impiegate rapidamente anche in teatri operativi in Italia e all’estero avendo la possibilità di essere trasportate sugli aerei cargo della 46° Aerobrigata di Pisa (gli Hercules C130J) svolgendo, così, supporto alle missioni di protezione civile e umanitarie in tutto il mondo.

L’azienda non è nuova alla realizzazione di specifiche macchine con grandi capacità operative idonee alle Forze Armate Italiane. Nel 2015 fu consegnato un primo lotto di otto macchine a tutt’oggi pienamente operative e con tale lusinghiero stato di servizio che il Ministero delle Difesa ha varato un secondo bando per altre 14 “Terne” da destinare al Corpo del Genio Aeronautico.

“La Venieri ha una lunga tradizione nel campo dei mezzi ad alta specializzazione – ha dichiarato Filippo Muccinelli Venieri Direttore generale – Questo mezzo consentirà all’Aeronautica Militare un’ampia possibilità di impiego dovuta alle sue capacità e alla possibilità di essere aviotrasportata. Come azienda italiana è per noi motivo di grande soddisfazione corrispondere alle esigenze di una Forza Armata come l’Aeronautica Italiana che si distingue da sempre nel mondo per le sue capacità operative e il suo altissimo grado di innovazione”.

Le terne aviotrasportabili saranno impiegate per lavori di scavo, movimento, trasporto e carico di materiali, scavi a sezione ampia o ristretta per opere di protezione o condotte (acquedotti/fognature), ripristino della viabilità tattico/logistica. Dal 1948 la missione di Venieri è quella di fornire soluzioni tramite le proprie macchine che abbiano un ridotto impatto ambientale, che si caratterizzino per l’alta flessibilità (sinonimo di produttività) e con bassi costi di manutenzione.