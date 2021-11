Raflò di Erica Liverani fa il bis, nuova apertura a Savarna

Raflò fa il bis. Dopo l’apertura del primo negozio di gastronomia e pasticceria, in via Maggiore 110, a Ravenna, il quinto Masterchef d’Italia, la ravennate Erica Liverani , e le sorelle Chiara e Romina, sono pronte a lanciarsi in una una nuova sfida, questa volta nella loro amata Savarna, località in cui sono nate e crescite e dove la loro famiglia è conosciuta proprio come “i Raflò”.

Le tre imprenditrici, infatti, apriranno a fine novembre un secondo “Raflò”, in via Savarna, a pochi passi dalla piazza principale. Nel dettaglio si tratterà di un negozio (40mq circa) di rivendita dei prodotti gastronomici e dei dolci preparati nel laboratorio del punto vendita di Ravenna. Quindi uno spazio dedicato esclusivamente alla vendita commerciale, dove ci sarà un banco per la gastronomia e uno interamente destinato alla pasticceria.

“Siamo sempre alla ricerca di nuovi stimoli – spiega Claudia Liverani -. È stata una mia idea quella di avviare una nuova attività proprio a Savarna, località in cui tuttora vivo. Le persone del posto mi dicono spesso che vorrebbero acquistare i nostri piatti, ma non riescono a raggiungerci fino a Ravenna. Ho pensato così di creare qualcosa per loro e, piuttosto che aprire da un’altra parte, in una città che non conosciamo, di investire in un centro che è a noi molto familiare. Inoltre, mi piacerebbe trasmettere un messaggio positivo anche a chi volesse avviare un’attività a Savarna. Spesso piccoli centri come questo si svuotano, i negozi chiudono e pochi riaprono. Noi vogliamo andare contro tendenza e investire sul territorio”.

Quanto all’originale Raflò, il locale di via Maggiore, a Ravenna, aperto quasi tre anni fa, le tre sorelle si dicono molto soddisfatte. “Siamo contente, – prosegue Claudia – il negozio va benissimo. Il riscontro da parte della clientela è stato davvero importante, andando oltre le nostre aspettative. Abbiamo anche attivato lo shop online (raflòshop.it), dove è possibile acquistare la linea di conserve di Erica e una selezione di prodotti come il tartufo o il pesto. Da qualche giorno è possibile acquistare anche le prime confezioni natalizie”.

Il nuovo Raflò di via Savarna sarà aperto tutti i pomeriggi, dalle 15:30 alle 19.



L’insegna del nuovo Raflò a Savarna