Concessioni demaniali. Sindaco di Cervia e giunta: “Evitare che il nostro modello turistico venga snaturato”

“La sentenza del Consiglio di Stato che stabilisce la nuova data e le nuove modalità per le concessioni in aree pubbliche impone a tutti i soggetti un’attenta riflessione perché, nel caso in particolare dell’Emilia Romagna, gli arenili demaniali, e non solo, sono parte decisiva di un’offerta turistica che non ha eguali nel mondo intero – dichiarano il Sindaco di Cervia, Massimo Medri e la giunta comunale -. La competitività internazionale dei nostri lidi si gioca, ancor più di ieri, sulla originalità del prodotto turistico e sulla qualità dei servizi”.

“Qualsiasi decisione verrà presa dovrà tener conto di questa peculiarità e considerare anche le variabili che caratterizzano la costa italiana. I servizi di spiaggia dell’Emilia Romagna non sono uguali a quelli della Regione Calabria o di altre Regioni” proseguono. “Fissati alcuni principi generali, va lasciato un margine di azione alle singole realtà territoriali per fissare dei paletti che ci consentano di difendere il nostro modello turistico e salvaguardare la capacità di iniziativa e le potenzialità di investimento dei nostri imprenditori“.

“Non bisogna farne una questione ideologica, ma evitare che il nostro modello turistico venga snaturato a favore di un’omologazione internazionale che inevitabilmente ci farebbe perdere fette di mercato” sottolineano e concludono “. Occorre subito una proposta di legge che faccia chiarezza per impedire che si interrompa il trend di crescita che ha visto le nostre aziende investire per migliorare i servizi e ammodernare le strutture.”