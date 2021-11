A Faenza inaugura una wine boutique: degustazioni di vino, gin e cibo

L’inaugurazione della wine boutique Invino As wine Consulting sarà venerdì 19 novembre alle ore 17 presso il locale di Corso Garibaldi, 12/C. L’attività, nata nel dicembre 2020, vende vino al dettaglio e all’ingrosso fornendo consigli per l’abbinamento tra cibo e vino. Presenzierà anche il sindaco Massimo Isola.

La titolare Andra, dopo anni di esperienze nel settore vinicolo, ha imparato a conoscere nel dettaglio ogni singolo aspetto del processo produttivo del vino, divenendo un’abile selezionatrice della bevanda e suggerendo quindi ai propri clienti solo le migliori scelte sul mercato. Per quanto riguarda la location, gli interni del negozio sono stati progettati dai giovani esperti di interior design di Caso Studio, l’architetto Fabio Monducci e l’interior designer Enrico Bagnoli, che in collaborazione con Faenza Legno hanno realizzato la struttura portante del soffitto, ma anche le scansie dove sono riposte le bottiglie di vino in esposizione.

“Prediligo sempre aziende di nicchia, di piccola produzione, o nuove realtà emergenti, – dichiara la titolare Andra – mantenendo sempre un occhio di riguardo per le aziende storicamente celebri. Il nostro intento è diventare un punto di riferimento per la vendita all’ingrosso e al pubblico, quali appassionati o neofiti del settore. Inoltre, una delle nostre prospettive future è anche quella di organizzare giornate di degustazione, attraverso il contributo degli stessi produttori”.

Il pomeriggio, con inizio alle 17, sarà all’insegna di degustazioni di vino di Invino e gin di Stella Palermo accompagnati dal cibo di Fiorentini e dalla musica dei Four Four Party.