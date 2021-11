Sindaco di Massa Lombarda fa visita alla gelateria “Civico 30”

Nuova tappa del progetto “Il sindaco in azienda…” per il sindaco Daniele Bassi che nella giornata di oggi ha fatto visita a VS snc di Luca Savioli e Mascia, gelateria a Massa Lombarda. La gelateria, conosciuta meglio con il nome di Civico 30, è stata aperta otto anni fa e ci lavorano il titolare Luca insieme ad una dipendente. L’attività è apprezzata da tutti per la qualità dei prodotti: gelati, torte, semifreddi.

La clientela è prevalentemente locale, anche se durante i fine settimana estivi è aumentata notevolmente la clientela di passaggio, in particolare bolognese e modenese, che dopo aver conosciuto la gelateria se ne sono affezionati. Durante il difficile periodo del lockdown, Civico 30, ha offerto anche un servizio a domicilio per cercare di recuperare quanto sottratto dalla pandemia.

“Nei mesi che coincidono con l’apertura, ossia da marzo a fine novembre, – dichiara il titolare – l’attività finalmente sta tornando alla fase precedente alla pandemia.”

“È un’attività condotta da persone giovani – afferma il sindaco Daniele Bassi – che hanno avuto il coraggio di mettersi in gioco durante la fase più cruenta della pandemia. Hanno continuato a perseguire il loro sogno con tenacia e i risultati stanno dando loro ragione.”