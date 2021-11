Unione. Aperta selezione per concessione di contributi ai Consorzi fidi per l’accesso al credito delle imprese

È aperto il bando per la concessione di contributi ai Consorzi fidi per favorire l’accesso al credito alle imprese dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna.

Il bando fa parte delle iniziative proposte dall’Unione per favorire lo sviluppo e la competitività del sistema economico locale che prevede, tra l’altro, anche un sistema di finanziamenti agevolati alle aziende che investono sul territorio che ad oggi ha già visto l’erogazione di oltre 5 milioni di euro a favore di più di mille attività della Bassa Romagna.

Lo stanziamento a favore dei Consorzi fidi ammonta a 150mila euro che l’Unione dei Comuni della Bassa Romagna eroga con l’obiettivo di sostenere le piccole e medie imprese del territorio.

“I contributi ai Consorzi fidi rappresentano un intervento concreto a supporto della crescita e dello sviluppo delle attività locali – dichiara Davide Ranalli, sindaco referente per le attività economiche -. Il sistema del credito agevolato per le imprese del nostro territorio è sostenuto ad oggi prevalentemente dall’Unione e dai Comuni della Bassa Romagna e il plafond stanziato è sicuramente uno dei più ingenti. Non è ovviamente l’unico contributo: tra le altre cose, siamo in procinto di erogare i contributi Covid a circa mille imprese del territorio dell’Unione”.

I finanziamenti sono destinati ai Confidi operanti nel territorio dell’Unione che hanno come scopo sociale, oltre che la mutua assistenza tra i soci, la prestazione di garanzia a favore dei propri associati che accedono ai finanziamenti bancari attivati dagli stessi, nonché lo svolgimento di tutte le attività necessarie o utili al conseguimento di tale fine, senza perseguire o realizzare obiettivi speculativi.

Le risorse disponibili verranno assegnate ai Confidi, in qualità di soggetti intermediari creditizi, i quali utilizzano le risorse assegnate dall’Unione per concedere il contributo sugli interessi dei prestiti contratti dalle aziende con gli istituti bancari convenzionati e per la prestazione di garanzie connesse a tali operazioni di finanziamento.

La domanda di finanziamento dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante del Confidi istante e inviata esclusivamente tramite posta elettronica certificata all’indirizzo pg.unione.labassaromagna.it@legalmail.it . Alla domanda dovranno essere allegati anche copia dello Statuto e del Bilancio dell’esercizio 2020. Le domande devono essere presentate entro il 30 novembre 2021.

Il bando completo e i moduli per presentare la domanda sono disponibili sul sito www.labassaromagna.it, nella sezione Servizi – Bassa Romagna imprese.