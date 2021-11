A Casa Oriani di Ravenna presentazione di “101 domande sull’impresa cooperativa”

Cos’è una cooperativa? Quali sono le principali differenze fra impresa cooperativa e impresa di capitali? Come si può fare per evitare che i valori e i principi cooperativi rimangano solo sulla carta? È vero che le cooperative hanno privilegi fiscali? Partendo da queste e da tante altre domande che si sono sentiti rivolgere negli anni Michele Dorigatti, direttore della Fondazione don Guetti e cofondatore della Scuola di Economia Civile, e Tito Menzani, docente di Storia all’Università di Bologna, hanno realizzato un’agile guida al mondo cooperativo per fare chiarezza sull’argomento e rompere molti pregiudizi: “101 domande sull’impresa cooperativa” ( 2021, 216 pagine, ViTrenD), con la prefazione di Stefano e Vera Zamagni.

Il volume viene presentato a Ravenna venerdì 19 novembre alle ore 17 nelle sale della Fondazione Casa di Oriani, in via Corrado Ricci 26. Dopo il saluto di Alessandro Luparini, direttore della Fondazione Casa di Oriani, a dialogare con i due autori saranno Antonella Ravaioli, dell’Istituto Storico della Resistenza e dell’Età Contemporanea in Ravenna e Provincia, ed Everardo Minardi, vicepresidente del Circolo Cooperatori.

Per la presenza fisica il Green Pass è obbligatorio. È possibile seguire l’evento anche in diretta streaming (e poi “in differita”) sui canali del Circolo Cooperatori e della Fondazione Oriani.