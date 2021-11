Costo della vita. Ravenna al 13° posto nella classifica delle città più care

L’Istat ha reso noti, ieri 16 novembre, i dati dell’inflazione delle regioni e dei capoluoghi di regione e comuni con più di 150 mila abitanti, in base ai quali l’Unione Nazionale Consumatori ha stilato la classifica delle città e delle regioni più care d’Italia, in termini di aumento del costo della vita.

Nella classifica delle regioni più costose, l’Emilia Romagna è al terzo posto, con una crescita dei prezzi del +3,2%, che registra a famiglia un aggravio medio pari a 843 euro su base annua e 1185 euro per una famiglia di 4 persone.

Il Trentino è la provincia più cara, con un aggravio medio pari a 948 euro su base annua, 1359 euro per una famiglia di 4 persone. Segue la Valle d’Aosta, dove la crescita dei prezzi del 3,1% implica un’impennata del costo della vita pari, rispettivamente, a 788 e 1302 euro.

Per quanto riguarda la classifica delle città più care (capoluoghi di regione e comuni con più di 150 mila abitanti), in termini di spesa aggiuntiva annua (in ordine decrescente di spesa per famiglia di 4 persone), Ravenna si piazza al 13° posto (inflazione annua di ottobre è pari al 2,9%) con un rincaro annuo per la famiglia media di 775 euro che sale 1084 euro per una famiglia di 4 persone.

La città dove la vita costa di più è Bolzano, dove il rincaro annuo per la famiglia di 4 persone sarà di 1526 Euro. Ad Ancona invece è l’aumento sarà di “soli” 755 Euro.

In Emilia Romagna, oltre al 13° posto di Ravenna, nella classifica compare Parma, al 12° posto, e Modena al 11° entrambe con un’inflazione del 3% e un aumento del costo della vita ( sempre per una famiglia di 4 persone) pari a 1122 euro. Reggio Emilia è 7° mentre, sul podio della classifica troviamo Bologna, con un rincaro annuo per la famiglia media di 987, che sale a 1361 per una famiglia di 4 persone, con inflazione al 3,5.