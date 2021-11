Mingozzi (Tcr) “La conferma di Patuelli alla guida dell’Abi rafforza valori etici e prestigio per Ravenna”

“La conferma di Antonio Patuelli alla presidenza dell’Associazione Bancaria Italiana per il biennio 2022-2024 rappresenta da un lato la fiducia delle banche italiane al presidente della Cassa di Ravenna e del rispettivo Gruppo ma è altresì un tributo ai valori etici, morali e patriottici che da sempre guidano l’operato e i sentimenti del nostro concittadino” afferma Giannantonio Mingozzi, presidente del Terminal Container Ravenna, che sottolinea come “la decisione del Comitato Esecutivo di Abi di proporre al Consiglio il rinnovo del mandato rappresenti anche per Ravenna motivo di orgoglio e di prestigio, e dal punto di vista economico ed imprenditoriale mi associo agli auguri che Giorgio Guberti per la Camera di Commercio ha espresso ad Antonio Patuelli ed al suo continuo sostegno, in un periodo così delicato e indebolito dalla pandemia, al tessuto delle nostre aziende ed allo sviluppo delle infrastrutture romagnole”.

Nel concludere gli apprezzamenti, Mingozzi ricorda come nel luglio scorso, nell’annuale relazione alle banche italiane, Patuelli abbia sottolineato il merito di Ravenna nelle celebrazioni del Settimo Centenario Dantesco e come, in questo anno “assuma straordinaria importanza il perseguire legalità e trasparenza dei doveri e dei diritti in ogni attività creditizia” ed ha invitato le banche a seguire l’ideale etico di Dante Alighieri che impone rigida rettitudine e rispetto della Patria.