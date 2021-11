“L’ABC dell’Imprenditore”: arriva l’evento di CNA Ravenna coi consigli utili per mettersi in proprio

Lunedì 22 novembre 2021, alle ore 17.30 in videoconferenza, prende avvio il ciclo di eventi gratuiti dal titolo “L’ABC dell’Imprenditore. Consigli utili per mettersi in proprio”, pensati per coloro che vogliono avviare un’attività in proprio o che l’hanno avviata da poco tempo.

Con questa serie di seminari online, CNA aggiunge uno strumento in più a quelli dedicati agli aspiranti imprenditori: i webinar saranno l’occasione per chiarire ogni dubbio su cosa significhi “mettersi in proprio”, per sciogliere i tanti dubbi e dare le soluzioni necessarie per orientare la scelta di tutti coloro che hanno come desiderio quello di creare la propria impresa o di chi ha appena avviato la propria attività.

Relatori di questo primo appuntamento saranno Franca Ferrari, Responsabile Servizio Crea Impresa CNA Ravenna, con un intervento dal titolo “Mettersi in proprio: cosa significa avviare un’attività autonoma o diventare un imprenditore” e Giacomo Mingozzi, Responsabile Consulenza Gestionale CNA Ravenna, che spiegherà “Perché e come redigere il piano d’impresa”. Al termine degli interventi sarà dedicato spazio alle domande dei partecipanti.

La partecipazione all’iniziativa è gratuita, per maggiori informazioni e iscrizioni: www.ra.cna.it/eventi/labc-dellimprenditore/