Al CNA di Ravenna incontro sulle prospettive di sviluppo per il territorio, il Porto e le infrastrutture

Martedì 30 novembre 2021, alle ore 18, presso la CNA di Ravenna, in presenza fino a esaurimento dei posti disponibili e in videoconferenza, si terrà l’importante iniziativa dal titolo “PNRR e Patto per il Lavoro e per il Clima: prospettive di sviluppo per il territorio, il Porto e le infrastrutture”.

Il tema sarà introdotto da Matteo Leoni, Presidente della CNA Territoriale di Ravenna. Seguirà una tavola rotonda, moderata dal giornalista Lorenzo Tazzari, a cui parteciperanno Michele De Pascale, Sindaco del Comune di Ravenna e Presidente della Provincia di Ravenna, Andrea Corsini, Assessore a mobilità e trasporti, infrastrutture, turismo, commercio Regione Emilia-Romagna, Daniele Rossi, Presidente Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centro-Settentrionale, Riccardo Sabadini, Presidente SAPIR S.p.A. e Massimo Mazzavillani, Direttore CNA Territoriale Ravenna.

L’iniziativa si terrà in presenza, fino a esaurimento dei posti disponibili, con Green pass e mascherina, e in videoconferenza. La partecipazione all’evento è gratuita, è necessario iscriversi al link https://www.ra.cna.it/eventi/pnrr-e-patto/ indicando la modalità di partecipazione preferita.