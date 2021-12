Il sindaco di Lugo e il Presidente dell’Emilia-Romagna visitano due aziende del territorio

Il sindaco di Lugo e il Presidente dell’Emilia-Romagna hanno visitato due aziende del territorio. “Due grandi aziende di Lugo che eccellono nei rispettivi campi. Accompagnare il presidente dell’Emilia- Romagna Stefano Bonaccini a visitare Diemme Filtration del gruppo Aqseptence e ICEL è stato per me motivo di orgoglio per la competenza, l’innovazione, la capacità di produzione che queste due aziende possono vantare” dichiara Ranalli.

“Nella sede di Diemme Filtration abbiamo potuto vedere la più grande macchina al mondo con sistema filtro-pressa che trasforma in solidi i fanghi residui delle estrazioni minerarie. Un capolavoro tecnologico che proietta questa azienda ad essere leader mondiale nel suo campo. Nello stabilimento di Lugo lavorano circa 150 persone con alte competenze. L’azienda sta lavorando al suo ampliamento e come Comune non ci siamo sottratti a collaborare dal punto di vista delle pratiche necessarie” ha avanzato.

“ICEL è la cooperativa che produce cavi elettrici di bassa tensione con una lunga storia radicata nel nostro territorio che si è proiettata anche fuori dai nostri confini. Produce mediamente 1400 quintali di cavi al giorno con una grande attenzione riconosciuta alla qualità del prodotto. Una bella mattinata dove ho toccato da vicino la grande energia che c’è in questa terra” ha concluso Ranalli.