Per la prima volta, la Provincia di Ravenna ha partecipato alla Conferenza Nazionale di statistica

Quest’anno, per la prima volta, la Provincia di Ravenna ha partecipato attivamente al dibattito della quattordicesima edizione della Conferenza Nazionale di statistica.

La quattordicesima edizione della Conferenza nazionale di statistica (Cns), https://www.istat.it/it/archivio/261537 che si è tenuta il 30 novembre e 1° dicembre 2021, ha costituito la principale occasione d’incontro e condivisione tra i soggetti del Sistema statistico nazionale (Sistan), offrendo ai produttori e agli utilizzatori dei dati l’opportunità di confrontarsi sul ruolo e sulle prospettive di sviluppo della statistica ufficiale.

“L’evento ha previsto un’intera area tematica dedicata al Sistan, che ha messo a confronto studiosi, esperti e rappresentanti delle istituzioni per fare il punto sulla realtà del Sistema, presentare le sue innovazioni più recenti, analizzare i suoi punti di forza e le sue aree di miglioramento – spiegano dagli uffici della Provincia di Ravenna – Gli argomenti al centro dei lavori della Conferenza sono stati quelli dominanti nel dibattito pubblico, tra i quali i temi connessi alla ripartenza, alla sostenibilità, all’inclusione e al ruolo della statistica come dorsale informativa essenziale e imprescindibile per la definizione delle policy e il monitoraggio della loro efficacia”.

Il tema del rafforzamento della funzione statistica sul territorio è sempre centrale in ogni dibattito avente ad oggetto il ruolo e le potenzialità di sviluppo della statistica ufficiale, sia in termini di sostegno ai processi di raccolta dei dati che, in particolare, con riferimento alla capacità di produrre informazioni e conoscenza per l’ambito locale.

Il nuovo ambito di analisi travalica i confini comunali, facendo assumere un ruolo di primo piano alle strutture del Sistan di carattere geografico “intermedio” tra cui le Province e le Associazione dei Comuni.

La funzione “raccolta ed elaborazione dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali”, fondamentale sia per l’Ente Provincia che per gli Enti del territorio di competenza, integra la funzione in materia statistica affidata ai Comuni. Queste funzioni, complementari, nel nuovo contesto istituzionale, dovranno portare ad una più stretta collaborazione tra gli enti locali.

Tra i tanti argomenti trattati, è sicuramente importante citare il progetto “Province & Comuni”, avviato da Upi nel 2020, con cui si intende promuovere proprio un modello più efficiente di amministrazione locale attraverso piani di riassetto organizzativo delle Province per la piena messa in opera del sistema di servizi a supporto dei Comuni, al fine di garantire maggiore efficacia e semplificazione delle azioni dell’amministrazione locale.