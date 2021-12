Il sindaco di Massa Lombarda fa visita a “Flay”, azienda specializzata in logistica industriale

Il tour tra le aziende massesi che il sindaco Daniele Bassi sta svolgendo da mesi, oggi è approdato a Flay, primo dei sei stabilimenti che l’impresa ha aperto nella nostra Regione. Flay, che deriva da “scorticare, arrivare al cuore, all’essenza, alla sostanza delle cose”, si trova a Fruges e si sviluppa su un’area di 40 mila metri quadrati, 10 mila dei quali coperti.

L’azienda sorta nel 2006, in cui operano dalle 5 alle 8 persone, si occupa di logistica industriale, imballaggi per macchine automatiche e impiantistica.

“In Flay complessivamente lavorano 180 dipendenti, per un fatturato di 21 milioni di euro tra i vari stabilimenti di Massa Lombarda, Ozzano, Valsamoggia, Imola, e altri ancora – afferma Marco Cavazzuti, dirigente operativo – Una delle nostre peculiarità è costituita dagli strumenti informatici, app, software che consentono una gestione innovativa che rafforza il rapporto con i clienti, i quali possono di fatto “entrare” in questo modo nello stabilimento, verificare lo stato dei propri imballi e così via. Ciò rappresenta una caratteristica apprezzata da clienti strutturati come SACMI, Minipan, Robopack, Ima solo per fare alcuni esempi”.

“Noto con soddisfazione l’elevata qualità imprenditoriale, la cultura del lavoro, le competenze delle lavoratrici e lavoratori presenti sul nostro territorio – osserva il sindaco Bassi – Ciò rappresenta un ottimo biglietto da visita per il nostro comune che, anche da questo punto di vista, sa farsi valere”.