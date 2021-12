CNA Ravenna. In arrivo la decima edizione del Laboratorio per l’Innovazione

Il Laboratorio per l’Innovazione, realizzato dalla CNA di Ravenna, giunto quest’anno alla X edizione, si terrà lunedì 6 dicembre, alle ore 17.30 nella Sala Bedeschi della sede territoriale della CNA di Ravenna in viale Randi 90, in presenza con obbligo di Green Pass e mascherina e in videoconferenza.

Il Laboratorio per l’Innovazione, realizzato da CNA con la collaborazione di Ecipar e CNA Innovazione nodo locale di Ravenna, è nato dieci anni fa proprio per fornire alle aziende strumenti di analisi per leggere i contesti sempre più complessi in cui si trovano ad operare. L’attività di quest’anno è incentrata sulle azioni di risk management messe in campo per la business continuity: obiettivo del Laboratorio 2021 è infatti studiare come le imprese coniugano gli approcci di gestione del rischio per la competitività aziendale.

Dopo l’introduzione di Omar Montanari, Presidente CNA Industria Ravenna, e i saluti di Giorgio Guberti, Commissario Straordinario della Camera di Commercio di Ravenna, interverranno Flaviano Celaschi, Docente di Innovazione – Università di Bologna, e Massimo Mazzavillani, Direttore CNA Territoriale Ravenna. Le conclusioni saranno affidate a Matteo Leoni, Presidente della CNA Territoriale di Ravenna. Seguirà la cerimonia di premiazione delle imprese, condotta da Monia Morandi, Responsabile di CNA Industria Ravenna. Durante l’evento saranno presentate le imprese distintive ed i risultati della ricerca.

Per partecipare all’evento occorre registrarsi su https://www.ra.cna.it/eventi/laboratorio-per-linnovazione-2021/ selezionando la modalità di partecipazione preferita. All’iniziativa assisteranno in presenza le imprese premiate, le Istituzioni e, fino a esaurimento dei posti disponibili, coloro che si registreranno.