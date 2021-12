Falliscono la Tozzi Sud e la Tozzi srl: se ne va un pezzo dell’Off Shore ravennate

Finiscono in tribunale i libri della Tozzi Sud e della Tozzi srl, le due società ravennati attive nel settore dell’off shore che sono state costrette a dichiarare fallimento.

La notizia è riportata da Il Resto del Carlino edizione Ravenna e dal Corriere Romagna nelle pagine dedicate all’economia di oggi, martedì 7 novembre: nella primavera del 2021, le due aziende, che da tempo non navigavano in buone acque, avevano fatto richiesta di concordato in bianco e inizialmente sembrava che ci fosse anche la possibilità di un’acquisizione da parte di un investitore, ma l’affare non deve essere andato in porto. A rischio ci sono i posti di lavoro di oltre 160 dipendenti.