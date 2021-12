I Saltari Deco dalla tradizione dello Zucarén Biscotto Casareccio di Ravenna: ecco il 1° prodotto locale con riconoscimento De.C.O.

Giovedì 9 dicembre al Mercato Coperto Ravenna in piazza Andrea Costa si è svolta la presentazione della Denominazione Comunale di Origine e del primo prodotto locale con riconoscimento De.C.O. Il riconoscimento De.C.O. è istituito e concesso dall’Amministrazione comunale per tutelare e valorizzare un prodotto tipico, una ricetta tradizionale, un’attività agroalimentare o un prodotto dell’artigianato in stretta collaborazione col territorio e la sua comunità. Un’occasione per raccontare Ravenna anche al di fuori della città attraverso i suoi sapori, profumi e tradizioni.

Il primo prodotto locale con riconoscimento De.C.O. è della Deco Industrie: sembra un gioco di parole ma non lo è. È una semplice coincidenza. Il prodotto si chiama Saltari Biscotti Casarecci e deriva dalla tradizionale ricetta dello Zucarén – Biscotto Casareccio di Ravenna, come si faceva e si chiamava una volta. Il prodotto è realizzato con ingredienti di filiera italiana: grano, zucchero e uova.

Questa la dichiarazione di Antonio Campri, Presidente di Deco Industrie: “Per Deco Industrie è un felice traguardo quello di poter portare sugli scaffali della grande distribuzione italiana un prodotto che parla di Ravenna, luogo dove noi operiamo da 70 anni. La Deco Industrie lo produrrà con grano italiano dalla semina alla farina, con zucchero da barbabietola italiana e con uova italiane da galline allevate all’aperto e, ovviamente, secondo il disciplinare comunale”.

Alla presentazione sono intervenuti Annagiulia Randi, Assessora allo Sviluppo economico, commercio e artigianato di Ravenna, Giacomo Costantini, Assessore al Turismo, Silvia Di Nardo, Presidente della Commissione comunale per la De.C.O., Giuseppe Verlicchi, Presidente sindacato panificatori artigiani Confcommercio Ravenna e Antonio Campri, Presidente Deco Industrie.