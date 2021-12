Massa Lombarda: Bassi visita Ballarin, azienda locale protagonista nella distribuzione di fertilizzante organico

L’agricoltura biologica osserva un uso ristrettissimo di concimi chimici che, quando sono permessi, lo sono solo per occasioni particolari. I fertilizzanti naturali sono indispensabili nel biologico e migliorano la crescita delle colture senza il ricorso alla chimica e hanno avuto in questi anni sempre maggiore sviluppo. L’azienda che più di ogni altra primeggia, in Bassa Romagna, nella gestione della distribuzione e dispersione di concimi e fertilizzanti speciali per agricoltura biologica è la Ballarin F.lli di Ballarin Antonio e Olivo.

Un’azienda di seconda generazione nata quasi mezzo secolo fa. Il cambio generazionale ha prodotto una innovazione nella gestione delle attività, ora la Ballarin si occupa di gestione e distribuzione del fertilizzante organico prodotto dalle distillerie Mazzari. Ogni anno la Ballarin distribuisce e cosparge, nei terreni di quasi tutti i comuni della Bassa Romagna e nelle zone limitrofe dell’imolese, 35mila tonnellate di fertilizzante organico di matrice vegetale, utilizzabile per le coltivazioni biologiche in agricoltura. In azienda vi sono quattro persone che diventano tano sette nel periodo estivo, con il supporto di un adeguato numero di mezzi meccanici e di trasporto.

“La professionalità delle aziende agricole è migliorata e il livello qualitativo si è ulteriormente alzato – ha dichiarato uno dei soci Roberto Ballarin – Per corrispondere in modo appropriato alle loro esigenze è richiesto un impregno continuo tutti i gironi della settimana e tutti i mesi dell’anno”.

“Questa impresa si caratterizza per originalità e per il forte legame con il territorio – ha dichiarato il sindaco Daniele Bassi – Una azienda che coniuga il contatto con la terra alle migliori e più corrette pratiche nel rispetto dell’ambiente. Desidero ringraziare i titolari, carissimi amici, per il costante impegno a sostegno delle attività solidali e benefiche della nostra comunità”.