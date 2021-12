Natale 2021: è boom di acquisti al mercato contadino di Campagna Amica di Ravenna

Natale a km zero per i cittadini ravennati che sembrano in vena di scegliere cibo locale, sano, sicuro e garantito con ancor più frequenza di prima, secondo quanto emerge dall’osservatorio di Campagna Amica Coldiretti di Ravenna. “Si cerca la sostenibilità e c’è il desiderio di aiutare i piccoli agricoltori e nello stesso tempo regalare cibo di qualità da portare sotto l’albero o sulle tavole di amici e parenti – spiegano dall’associazione -. Per questo Campagna Amica Ravenna, all’interno del Mercato Contadino coperto di via Canalazzo 59, ha organizzato un punto dove poter acquistare strenne natalizie già composte oppure dove è possibile personalizzarle con la consulenza dei tutor della spesa del mercato e con tutti i prodotti genuini firmati dagli agricoltori della rete Campagna Amica”.

Il Mercato questo fine settimana è aperto venerdì dalle 14.30 alle 19, sabato dalle 8.30 alle 13 e anche domenica 12 dicembre dalle 9.30 alle 12.30, mattinata questa di apertura straordinaria che sarà caratterizzata dalla presenza dell’esperto del tartufo Matteo Sartoni (Az.Agr.Sartoni Tartufi di Brisighella) che condurrà i cittadini-consumatori alla scoperta dei segreti di una delle eccellenze delle nostre colline, dispensando, insieme al cuoco contadino Gianluca Martelli (Agriturismo Martelli di Borgo Montone di Ravenna), consigli utili sul suo utilizzo in cucina, dalle ricette alla conservazione.

Per restare sempre aggiornati sulle iniziative di Campagna Amica Ravenna e del Mercato è possibile seguire i profili social Facebook e Instagram Campagna Amica Ravenna.