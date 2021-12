“Presente e futuro della mobilità elettrica”, lunedì 13 dicembre convegno a Lugo 

La mobilità elettrica sarà raccontata da chi la ricerca, la pratica o l’ha trasformata in un’attività economica. Lunedì 13 dicembre, alle 18, nella sala Estense della Rocca di Lugo in piazza dei Martiri 1, si terrà il convegno, organizzato da CNA, “Presente e futuro della mobilità elettrica – Storie ed esperienze raccontate in prima persona”.

Dopo il saluti del sindaco Davide Ranalli e del presidente CNA Bassa Romagna Massimo Baroncini, sono previsti gli interventi di Nicola Armaroli (dirigente di ricerca presso il CNR e autista elettrico), Mattia Zolli (BikeLine di Bagnacavallo), Andrea Mantovani (Carbocom srl e pilota moto-E Indonesian E-Racing Gresini), Roberto Camuffo (esperto nella transizione tecnologica dell’industria automobilistica). Gli esperti chiamati a intervenire saranno moderati dal presidente CNA Lugo Nicola D’Ettorre.

Nella Rocca sarà allestita una mostra statica di auto, moto e biciclette elettriche.

Per accedere alla sala è necessario essere in possesso del green pass e indossare la mascherina, ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili.

Il convegno ha il patrocinio del Comune di Lugo.