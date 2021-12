“Promofuffa e fantavendita? Anche no”. Lunedì 13 dicembre seminario formativo di CNA Ravenna per una buona campagna online

Lunedì 13 dicembre, alle ore 14.30, il gruppo CNA “Imprese_Digitali”, compagine di professionisti e aziende dell’ICT nata in seno all’Unione CNA Comunicazione e Terziario Avanzato Ravenna, proporrà un nuovo seminario formativo di base, pensato per fornire utili informazioni a tutte le imprese – di ogni settore – su come svolgere in maniera positiva e misurabile delle buone campagne online. Il seminario si svolgerà presso la sede territoriale di CNA a Ravenna, in viale Randi 90, in presenza e in streaming per gli iscritti.

Nella prima parte si metterà a disposizione dei partecipanti una vera e propria “cassetta degli attrezzi”, cioè tutto quello che un’impresa deve sapere prima di investire in una qualsiasi campagna online.

Nella seconda parte, invece, verranno presentati– sempre da componenti del Gruppo – esperienze, consigli specifici e casi di studio (cercando di variare il più possibile mezzi, settori e canali); si toccheranno così i temi più vari a seconda degli obiettivi dell’impresa (contatto, vendita, branding) oltre ad altri temi di marketing digitale sempre collegati alle campagne online (dalla sicurezza alla creazione di landing page).

Infine, nell’ultima parte dell’evento, si cercherà di favorire la relazione tra il gruppo, il sistema CNA e le imprese presenti anche con specifiche offerte di consulenza iniziale gratuita.

La partecipazione all’iniziativa è gratuita con obbligo di iscrizione (sia presenza che online) https://promofuffaefantavendita.eventbrite.it/

il Programma