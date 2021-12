Unione: un workshop online per le imprese dedicato alla normazione tecnica e standard

Cos’è la normazione e perché è così importante per le imprese? Lunedì 13 dicembre alle 15 ci sarà un workshop online dal titolo “Normazione tecnica e standard per innovare”, rivolto in particolare alle piccole e medie imprese.

La normazione tecnica rappresenta un’opportunità per re-ingegnerizzare i propri prodotti, adottare prassi innovative, qualificare le competenze interne; è infatti uno strumento che recepisce l’evolvere dei processi economico-sociali, su tutti l’economia circolare e digitale. Quali possono essere gli ambiti, i riferimenti e i metodi per passare dall’economia lineare a quella circolare? Quali campi di applicazione potranno beneficiare di standard nel digitale?

Al workshop saranno portati alcuni esempi di ciò che si sta facendo in questi ambiti, e sarà soprattutto l’occasione per dare alle Pmi delle “istruzioni per l’uso non convenzionali” della normazione.

I saluti di benvenuto saranno affidati al sindaco Davide Ranalli, referente per le Attività economiche dell’Unione della Bassa Romagna e Alessandra Folli di Romagna Tech. Interverranno poi Elena Mocchio dell’Ente italiano di normazione (Normazione e innovazione: una partnership vincente) e Giulia Bubbolini della Camera di commercio di Romagna (Partecipare ai processi di normazione: un esempio).

La partecipazione al webinar è gratuita previa iscrizione al link https://www.romagnatech.eu/2021/11/25/normazione-tecnica-estandard-per-innovare.

Il workshop è organizzato da Romagna Tech in collaborazione con l’incubatore della Bassa Romagna U-Start, la Camera di commercio della Romagna e l’Ente italiano di normazione, con il contributo dell’Unione europea nell’ambito del programma Horizon 2020.