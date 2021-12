Qualità della vita. Ravenna è 27^ nella classifica del Sole24Ore. Al 1° posto per i giovani

Ravenna è la provincia italiana che si aggiudica il 1° posto per Qualità della vita dei giovani, grazie a aree sportive all’aperto (in quarta posizione) e concerti (al quinto posto). Per Qualità di vita dei bambini è 8^, grazia ai disponibili in asili nido ( in cui è in prima posizione). È 15esima nella presenza di scuole con palestra o piscina, 18esima nel verde attrezzato e 24^ nella retta media degli stessi asili e 29esima nell’indice sport e bambini. Purtoppo Ravenna è nella parte bassa della classifica, all’81°, per numero di pediatri ogni 1000 residenti. Per Qualità di vita degli anziani, siamo al secondo posto, grazie a presenza di orti urbani, spesa per trasporto di disabili e anziani e nella speranza di vita a 65 anni.

Per la ‘Qualità della vita delle donne‘, la città dei mosaici si piazza al 13° posto. 18esima per tasso di occupazione femminile e 19^ nel tasso di occupazione femminile giovanile. Ottima posizione (primi) per presenza femminile tra gli amministratori comunali ma male per denunce per violenza sessuale, dove siamo al 100esimo posto.

Ravenna è al 30° posto nella sezione Ricchezza e consumi, perdendo 7 posizioni rispetto a 12 mesi fa. E’ 38esima per retribuzione media annua e 25esima nella spesa delle famiglia.

Nella categoria Affari e lavoro, la provincia di Ravenna migliora rispetto al 2020, raggiungendo la 35esima in Italia (+12 posizioni ). Nel tasso di occupazione è 19 ^.

20esimo posto (migliora di 8 posizioni rispetto al 2020) in Demografia e società. È decima nella sottosezione “speranza di vita alla nascita”, settima nel saldo migratorio totale, 32esima per la presenza di medici di medicina generale. Ma 99^ per numero di contagi Covid.

Per quanto riguarda Ambiente e servizi, Ravenna è 14esima in Italia, guadagnando 9 posizioni. grazie al primo posto nella sottosezione sulla qualità della vita dei giovani e il secondo in quella degli anziani.

74° posto per Ravenna nella sezione Giustizia e sicurezza. Per furti in abitazione la provincia ravennate è al 107esimo posto, su 107. Per l’indice di criminalità siamo 91esimi, per le rapine 71esimi, per i reati legati agli stupefacenti occupiamo il 71esimo posto e per riciclaggio il 75esimo.

Ravenna peggiora di 20 posti in Cultura e tempo libero arrivando al 43esimo. A pesare sono in particolare il verde storico (90esima posizione), il legame sport e Covid (l’indice degli effetti negativi sui campionati, 89esima) e la presenza di librerie ogni 100mila abitanti (73esima).