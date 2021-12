Riapre la Trattoria Al Gallo di Alfonsine con una gestione tutta al femminile, guidata dalla nipote della fondatrice

Inaugura martedì 14 dicembre a partire dalle 17.30, e sarà attivo a pieno regime dalle vacanze di Natale, la storica Trattoria al Gallo in Piazza Vincenzo Monti ad Alfonsine.

La trattoria, e un tempo anche albergo, rilevato da Tina e Gigiò (Tina Chiari e Luigi Matulli) nel 1968 e poi gestito con le figlie, ora passa alla nipote trentacinquenne Angela Matulli che, dopo un’esperienza lavorativa nell’ambito della cooperazione internazionale (soprattutto in progetti in Africa e Libano), ora ha deciso di dedicarsi e investire nell’attività di famiglia.

La storia della Trattoria AL GALLO è antica e resistente. Già nel 1900, in questo stesso pezzo di terra, esiste l’Osteria Minguzzi. Negli Anni Venti la famiglia Pagani costruisce il caffè con albergo e ristorante. Il Caffè VICTORIA (dal nome della madre dei fratelli Pagani) viene chiamato da tutti Cafè d’Caì, soprannome del marito.

L’Albergo AL GALLO appartiene prima a Caterina Pagani, la biastména (la bestemmiatrice), poi a Maria Faccani (che eredita l’attività, ma anche il soprannome).

Nel 1945 l’edificio è distrutto dall’esercito tedesco in ritirata – come l’intero quartiere vecchio – ma viene poi ricostruito nel dopoguerra. Nel 1968 la famiglia Matulli, con Gigio’, la moglie Tina e le figlie Iris e Gabriella, acquista tutta la struttura e le licenze. Dopo una chiusura di qualche anno, nel 2021, la terza generazione Matulli riapre la trattoria con Angela e un gruppo di giovani professioniste della ristorazione.

Al Gallo torna ad essere la tradizionale cucina “al mattarello” e lo storico punto di incontro e scambio, per avventurarsi nel futuro anche come cantiere di nuova energia.

“Sono nata ad Alfonsine – dichiara Angela Matulli – e qui tutti mi ricordano come la ricciolina che fin da bambina si aggirava tra i tavoli del Gallo. Ora ho 35 anni, sono laureata in “Cooperazione, sviluppo e diritti umani” lavoro da più di dieci anni in una fondazione che si occupa di progetti di sviluppo in ambito educativo nei paesi del sud del mondo”.

“Durante la pandemia ho avuto l’idea di riaprire il ristorante di famiglia. Ho condiviso questo sogno con alcune amiche che negli anni si erano formate professionalmente nel complesso mondo della ristorazione e poi con l’associazione Muda che si occupa di progetti artistico-culturali-educativi. A quel punto il sogno è diventato presto una realtà. Ora inauguriamo con uno staff tutto al femminile e multiculturale” conclude Angela.

La Trattoria al Gallo si trova ad Alfonsine in Piazza Vincenzo Monti 36/39, per info e prenotazioni 0544/1823341.