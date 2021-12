Unione: il 16 dicembre scade il saldo Tari 2021

È in scadenza giovedì 16 dicembre il saldo 2021 della Tari. Lo sportello Tari di Lugo (in piazza Trisi 4) e tutti gli sportelli territoriali nei Comuni sono a disposizione dei cittadini per qualsiasi necessità; gli sportelli ricevono solo su appuntamento e da oggi è possibile prenotare direttamente online andando sul sito www.labassaromagna.it nella sezione Servizi – Tributi e entrate – Tassa rifiuti (TARI).

Per qualunque informazione è inoltre possibile telefonare dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18 ai numeri 800 213 036 (gratuito da numero fisso) o 199 179 964 (a pagamento da cellulare).