Accessori fashion e di design dagli “scarti” di produzione: il caso della ravennate “Regenesi”

Martedì 14 dicembre, Maria Silvia Pazzi, Ceo di Regenesi, prima realtà del settore design e fashion Made in Italy che investe il 100% sul concetto di sostenibilità, poichè “il lusso non debba costare caro al pianeta”, presenta il case history Regenesi, alla seconda edizione webinar di Fashion Marathon 2021. L’azienda ha base a Ravenna e vende i suoi prodotti prevalentemente tramite canali di e commerce in tutto il mondo.

L’azienda, nata 13 anni fa, si dedica da sempre alla rigenerazione di materiali di post-consumo trasformandoli in oggetti e accessori moda innovativi e completamente sostenibili, testimoniando un “caso di successo”, nel sistema dell’economia circolare.

Il seminario online, organizzato da Unioncamere – Unione delle Camere di Commercio dell’Emilia Romagna, vede la partecipazione di ospiti illustri oltre a diversi esponenti di eccellenza dell’imprenditoria italiana.

Questo il concetto alla base dell’evento Fashion Marathon – Circular economy: the new black: “Lineare? No, grazie. Il futuro del fashion e della moda è green e circolare. L’industria del tessile-abbigliamento e delle calzature è il secondo maggior produttore di inquinamento al mondo, dietro al settore petrolifero, è quindi oggi più che mai indispensabile sostituire il modello prendi-consuma-butta con il modello recupera-ricicla-riusa. La seconda edizione della “Fashion Marathon” dedicata all’economia circolare nel settore della moda, raccoglie così la sfida di combinare la creatività con la sostenibilità il successo, dello stile italiano con la transizione green”.